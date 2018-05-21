CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın'dan sonra geçtiği Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddialarıyla ilgili de koşan İnce, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun."

"YAZIKLAR OLSUN"

İşte İnce'nin konuyla ilgili sözleri:

Bülent Arınç'ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan'a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun. Sorun varsa gençlik kollarını göndereyim ben sorun değil. Bunlar boş laflar.

"5 YAVERİNDEN 4'ÜNÜ FETÖ'CÜ SEÇMİŞSİN"

Eğer böyle varsa devletin polisi var. O çocuklar yollarımızı açtılar buraya gelirken. Onlar bu ülkenin devleti, polisi seni koruyamıyor mu? Ama sen yaverlerinin 5 tanesinden 4'ünü FETÖ'cü seçmişsin be ne yapayım. Doğru seçseydin.

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Kaynak: haberinburada