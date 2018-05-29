Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Diktatör' başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point isimli derginin tehdit aldığını açıklamasının ardından bir mesaj paylaştı. Tacizin kabul edilemeyeceğini belirten Macron, "Basın özgürlüğü paha biçilemez" dedi.

"TACİZ EDİLİYORUZ" DEDİLER, MACRON SAHİP ÇIKTI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Erdoğan'ı 'Diktatör' başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan yanlıları tarafından taciz edildiklerini ve korkutulmaya çalışıldıklarını duyurdu. Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaptı ve tacizin kabul edilemeyeceğini belirtti. Macron, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür" diye yazdı.

KALIN, ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: "Bir Fransız dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

Kaynak: haberinburada