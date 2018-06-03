ERDOĞAN, ZAFER SONRASI ALİ KOÇ'U TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.
Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri sona erdi. 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.
BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: haberinburada
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