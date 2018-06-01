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ERDOĞAN, YURTTA YAPTIĞI SAHURLA FARKINDA OLMADAN REKORTMEN OLDU


Erdoğan, yurtta yaptığı sahurla farkında olmadan rekortmen oldu
Tarih : 01 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Erdoğan, Yurtta Yaptığı Sahurla Farkında Olmadan Rekortmen Oldu(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin sosyal medya üzerinden davetine icabet ederek, Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

"ÇAYINIZ HAZIRSA GELİYORUM"

Bir öğrencinin Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak." paylaşımıyla yaptığı davete, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını veren Erdoğan, sahuru öğrencilerle yapmıştı.

TOPLAMDA 2,1 MİLYON İZLENDİ

Yurtta kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yemekhanede görünce bu anları, telefonlarından canlı yayınla paylaşmıştı. Facebook ve Twitter üzerinden eş zamanlı yapılan canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaştı.

2018'İN EN FAZLA İZLENEN YAYINI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle sahuru, 2018'in en fazla izlenen yayını oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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