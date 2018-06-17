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ERDOĞAN, YENİKAPI'DAKİ MİTİNGDE MUHALEFETE YÜKLENDİ: BU NE HAYASIZLIK


Erdoğan, Yenikapı'daki mitingde muhalefete yüklendi: Bu ne hayasızlık
Tarih : 17 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Erdoğan, Yenikapı'daki Mitingde Muhalefete Yüklendi: Bu Ne Hayasızlık(8/10)4

AK Parti'nin Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin eleştirilerine "Öyle soydular böyle soydular, bu ne hayasızlık" cevabını verdi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARA KÖR MÜSÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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