Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor.

"CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANINACAK"

"Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, cemevlerine hukuki statü tanınacağını vurguladı.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama;

Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin idari adli düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Yasaklarla mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.

"3Y İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İktidara yürürken ne demiştik? Şu sözümüz vardı. 3 Y ile mücadele sözünü vermiştik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu. Mücadelemizi sürdüreceğiz.

ANA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Ana muhalefetin OHAL'i diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. Tüm dünyanın bizi darbeler ve terör örgütleri karşısındaki duruşumuz sebebiyle takdir ettiği süreçte, ana muhalefetin böyle bir tavır takınmasını milletimiz unutmayacaktır.

Bizim bir laiklik tanımımız var. AK Parti, dini özgürlüklerin, farklı hayat tarzlarının teminat altına alınması, devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyor. Bu çerçevede FETÖ başta olmak üzere, insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete tasallut eden yapılarla mücadeleyi devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak, istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkartmak için çalıştık, çalışıyoruz.

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Kaynak: haberinburada