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Erdoğan ve Yıldırım Genel Merkez'de! Liste son şeklini alıyor

ERDOĞAN VE YILDIRIM GENEL MERKEZ'DE! LİSTE SON ŞEKLİNİ ALIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Erdoğan Ve Yıldırım Genel Merkez'de! Liste Son Şeklini Alıyor(9/10)5

24 Haziran seçimleri için yoğun mesai sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez binasında sabahın ilk ışıklarından itibaren milletvekili listesi üzerinde çalışıyor. Erdoğan ve Yıldırım'a, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik ediyor. Listeleri YSK'ya teslim etmek için son saat 17.00. AK Parti'nin milletvekili listesini 16.00'a kadar teslim etmesi bekleniyor.

LİSTELERE SON ŞEKLİ VERİLİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı.

Erdoğan ve Yıldırım'a Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik ediyor. AK Parti'den 294 millettvekili yeni dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre; başvuru yapan 160-170 civarında milletvekilinin yeni dönemde listelerde yer almayacağı belirtiliyor.

BBP'Lİ SAYISI MERAK EDİLİYOR

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na dahil olan BBP'nin adayları AK Parti çatısı altında seçime girecek. Kaç BBP'li vekilin listede yer alacağı merak ediliyor.

AK Parti'nin 27 Dönem Milletvekili adaylarının yer aldığı liste bugün saat 15.00 ila 16.00 arasında YSK'ya teslim edilecek. Listeyi Ahmet Sorgun'un teslim etmesi bekleniyor.

Milletvekili listelerinin 17.00'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar listesini YSK'ya teslim eden tek parti MHP oldu.

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Kaynak: haberinburada



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