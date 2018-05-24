Erdoğan Ve Pelin Çift Arasındaki Diyaloglar, Trt Canlı Yayınına Damga Vurdu
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Erdoğan ve Pelin Çift Arasındaki Diyaloglar, TRT Canlı Yayınına Damga Vurdu

ERDOĞAN VE PELİN ÇİFT ARASINDAKİ DİYALOGLAR, TRT CANLI YAYININA DAMGA VURDU

Pelin Çift moderatör olduğu 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla şaşırttı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Erdoğan Ve Pelin Çift Arasındaki Diyaloglar, Trt Canlı Yayınına Damga Vurdu(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pelin Çift arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Çift'in zaman zaman konuya hakim olmaması ve kırdığı potlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

"HİÇ GÖRDÜN MÜ, GİTTİN Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ilde şehir hastaneleri yaptıklarını söylemesinin ardından Çift'e "Hiç gördün mü, gittin mi?" diye sordu.

"O ŞEHİR HASTANESİ DEĞİL"

Pelin Çift'in "Evet annemin rahatsızlığından dolayı Göztepe'dekine gittim" demesi üzerine Erdoğan, "Gitmedi. O şehir hastanesi değil" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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