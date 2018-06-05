ERDOĞAN, TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ ADRESİ BELİRLEDİ: SIRADA KANDİL VE SİNCAR VAR
Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, terörle mücadelede yürütülen operasyonlar için, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"BU VATANI KİMSE BÖLEMEZ"
Sizlerden ricam fitnelere provokasyonlara gelmeyin. Tüm Türkiye duysun. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. Hep birlikte güçlü Türkiye'yiz bu vatanı kimse bölemeyecek.
"SIRA KANDİL'DE, SIRA SİNCAR'DA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sapık, Restoranda Liselileri İzleyip Kendini Tatmin Ederken Yakalandı
- Hdp'nin Milletvekili Adayı Gösterdiği Eski Hemşire 22,5 Yıl Hapisle Yargılanıyor
- Daha Önce Lüks Arabasıyla Mitinge Gelen Kenan Sofuoğlu, Bu Kez Motosiklet Tercih Etti
- 'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
- Ormanlık Arazide Bulunan Yanmış Cesedin Sırrı Çözüldü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
- Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
- Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
- Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
- Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar