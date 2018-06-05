Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, terörle mücadelede yürütülen operasyonlar için, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"BU VATANI KİMSE BÖLEMEZ"

Sizlerden ricam fitnelere provokasyonlara gelmeyin. Tüm Türkiye duysun. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. Hep birlikte güçlü Türkiye'yiz bu vatanı kimse bölemeyecek.

"SIRA KANDİL'DE, SIRA SİNCAR'DA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz."

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Kaynak: haberinburada