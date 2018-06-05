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Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil ve Sincar Var

ERDOĞAN, TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ ADRESİ BELİRLEDİ: SIRADA KANDİL VE SİNCAR VAR

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, terörle mücadelede yürütülen operasyonlar için, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"BU VATANI KİMSE BÖLEMEZ"

Sizlerden ricam fitnelere provokasyonlara gelmeyin. Tüm Türkiye duysun. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. Hep birlikte güçlü Türkiye'yiz bu vatanı kimse bölemeyecek.

"SIRA KANDİL'DE, SIRA SİNCAR'DA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz."

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Kaynak: haberinburada



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