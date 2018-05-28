'ERDOĞAN TEK ŞARTLA KAYBEDER' DİYEN AKŞENER'İN İKİNCİ TUR KEHANETİ
İkinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda Erdoğan'ın kazanacağını belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Benim ikinci tura kalmam hesapları altüst eder" dedi.
İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gazete Duvar'a verdiği röportajda CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.
İkinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını vurgulayan Akşener, "Benim ikinci tura kalmam halinde ise Erdoğan'ın tüm hesapları altüst oluyor" dedi.
İşte Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;
"Biz seçime girebilmek için tüm şartları yerine getirmiştik. Nitekim Yargıtay da bunu açıklamasıyla sabitlemişti. Fakat YSK'ya baskı yapıldığına dair aldığımız duyumlar bizi politik ve de demokratik hamleye yöneltti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek durumu paylaştım ve desteğini rica ettim. Kendileri de kaygılarımızı son derece haklı bularak bize destek verdiler.
"ERDOĞAN 2. TURA İNCE'Yİ İSTİYOR..."
Millet İttifakı"nın Meclis çoğunluğunu alacağından hiç kuşkum yok. Anketlere baktığımızda seçimin ikinci tura kalacağı açık. İkinci turda ne olacağı ise Erdoğan'ın karşısına kimin çıkacağıyla yakından ilgili. O nedenle biz hep seçmene "Erdoğan kimin ikinci tura kalmasını istemez bu soruyu sorun, oyunuzu buna göre verin" diyoruz. Erdoğan ikinci tura Sayın İnce'nin kalmasını istiyor çünkü biliyor ki Sayın İnce'nin ikinci turda alacağı oy, biz kendisini desteklesek de Erdoğan'ı geçemiyor. Benim ikinci tura kalmam halinde ise Erdoğan'ın tüm hesapları altüst oluyor.
"İKİNCİ TURDA AK PARTİ'LİLERDEN DE OY ALIYORUM"
Ben AK Parti içerisindeki Erdoğan yorgunlarından da Erdoğan'a oy vermek istemeyip ama CHP adayına da oy verme eğiliminde olmayanların oylarını da dâhil ederek önemli bir farkla Cumhurbaşkanlığını alıyorum.
"ANKETLER 'İNCE KAYBEDER' DİYOR"
Kamuoyu araştırma şirketlerinin neredeyse tamamı, ikinci tura Sayın İnce kalırsa Erdoğan'ın farkla kazanacağını, ben kaldığımda ise Erdoğan'ın kaybedeceğini görüyor. Kendisi de bunu bildiği için benim üzerimde bir karartma uyguluyor.
"DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ"
Sayın Selahattin Demirtaş konusunda tavrımı net olarak açıkladım. Kendisi hükümlü değil sanıktır. Cumhurbaşkanı adayı olarak eşit şekilde yarışma hakkı tanınmalıdır. Beraat ettiği takdirde geri dönülmez sonuçlar yaratacağı düşüncesindeyim."
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Kaynak: haberinburada
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