ERDOĞAN TAKSİCİLERE SESLENDİ: SİZLERDEN BİR RİCAM VAR
Sarıyer'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber'in yasaklandığını söyleyip taksicilere seslendi: Arabalarınız tertemiz, pırıl pırıl olsun
Sarıyer mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber'in yasaklandığına dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında taksicilerden araçlarını tertemiz tutmalarını istedi.
"TAKSİLERİNİZİ TERTEMİZ TUTUN"
Erdoğan Sarıyer'de düzenlenen mitingde şunları söyledi:
Uber'den kurtuldunuz mu? Tek açıklamayla bitti. Uber'in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım. Fakat ne olur sizlerden bir ricam var arabalarınız tertemiz olsun pırıl pırıl olsun. Arabalarınızın içinde en siz sigara için ne müşterilerinize sigara içirtin. Beni mahcup etmeyin. Patronlarını ben kabul etmedim "taksicilerimi size ezdirmem" dedim.
ERDOĞAN KONUŞMASINDA MUHARREM İNCE'Yİ ELEŞTİRDİ
"Bay Muharrem kafayı Yavuz Sultan Seçim Köprüsü'ne taktı. Neymiş pahalıymış. Bayramda birinci köprü ücretsiz! İkinci köprü ücretsiz. Sen oradan geçersin."
"Ne diyor. Amerika'dan telefon geldi. Ya sana kimdem telefon geldi. Ha orada heralde bunların ofisi var. Büyük ihtimal oradan telefon geldi. O kadar koli koli belgeyi gazete küpürü olarak açıklamışlar. Sonra Bay Kemal inceledi. Bu belgeler ile ABD'nin FETÖ'yü iade etmesi lazım dedi. Bunların açıklamaları bile ayrı. Bay Kemal ayrı, Bay Muharrem ayrı.Bay Kemal 'Gel bakalım Muharrem' dedi. Pazardan sonra 'Git bakalım Muharrem' diyecek."
Kaynak: haberinburada
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