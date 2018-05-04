Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir." sözleri, Suriyelilere vatandaşlık sinyali olarak yorumlandı.

"SURİYELİLER OY KULLANABİLECEK Mİ?"

Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen sözlerinin ardından "Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecek mi?" sorusu akıllara geldi.

KRİTİK TARİH 12 MAYIS

Suriyeliler tabi ki vatandaş olmaları halinde oy kullanma hakkına da sahip olabilecekler. Ancak 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaları için 12 Mayıs tarihine kadar vatandaşlığa alınmaları gerekiyor.

12 MAYIS'TAN SONRA İTİRAZ KABUL EDİLMEYECEK

Zira 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak seçmen listelerinde adı yer almayan vatandaşlar 12 Mayıs'a kadar itirazda bulunabiliyor. Bu tarihten sonra itiraz kabul edilmediği için eğer Suriyeliler 12 Mayıs'tan önce vatandaşlığa alınmazlarsa 24 Haziran seçimlerinde oy kullanamayacaklar.

Kaynak: haberinburada