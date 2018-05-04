ERDOĞAN, SEÇİMLERİN EN KRİTİK İMZASINI UÇAKTA ATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı ile girmesini öngören protokolü Atatürk Havalimanı'nda, Can Uçağı'nın içinde imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.
UÇAK İÇİNDE İMZAYI ATTI
Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.
YSK'YA SUNULACAK
Genel Başkanların imzalarının tamamlanmasının ardından ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
BBP, AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK
İttifak kapsamında AK Parti ve MHP'nin kendi listeleri ile seçime katılacağı bilinirken BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesine karar verilmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
- Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
- Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
Bu Haberle İlgili Yorumlar