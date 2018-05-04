Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı ile girmesini öngören protokolü Atatürk Havalimanı'nda, Can Uçağı'nın içinde imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

UÇAK İÇİNDE İMZAYI ATTI

Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.

YSK'YA SUNULACAK

Genel Başkanların imzalarının tamamlanmasının ardından ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

BBP, AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK

İttifak kapsamında AK Parti ve MHP'nin kendi listeleri ile seçime katılacağı bilinirken BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesine karar verilmişti.

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Kaynak: haberinburada