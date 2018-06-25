ERDOĞAN, SEÇİMİN ARDINDAN İLK TWEETİNİ PAYLAŞTI! SOSYAL MEDYA YIKILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk tweetini attı. Erdoğan'ın "Devam" tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk tweetini attı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile "Devam" dedi. Erdoğan'ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı.
ERDOĞAN'IN TWİTTER'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.
"TAMAM" SLOGANINA KARŞI "DEVAM" DEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı "Devam" dedi. Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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