Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki konuşması sırasında 8 yaşlarındaki bir çocuğun ayağı köşkün önündeki kapana sıkıştı. Talihsiz kaza nedeniyle konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye ziyarete gitti.

KONUŞMA SIRASINDA TALİHSİZ KAZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde balkon konuşması yaptı. Ancak Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma beklenenden kısa oldu. Konuşmanın kısa olmasının nedeninin talihsiz bir kaza olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN AYAĞI KAPANA SIKIŞTI

Kutlama için Huber Köşkü'nün önüne gelen kalabalık arasındaki bir çocuğun ayağı, köşkün önündeki kapanlardan birine sıkıştı.

TALİHSİZ KAZA NEDENİYLE ERDOĞAN KONUŞMASINI KISA KESTİ

Erdoğan otobüse doğru ilerlerken gerçekleşen kaza sonrası 8 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle buradaki konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye gitti. Erdoğan'ın çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada