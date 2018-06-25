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Erdoğan, seçim stresini kenara bıraktı, ayağı kırılan çocuğa koştu!

ERDOĞAN, SEÇİM STRESİNİ KENARA BIRAKTI, AYAĞI KIRILAN ÇOCUĞA KOŞTU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaparken 8 yaşlarındaki bir çocuğun ayağı köşkün önündeki kapana sıkıştı. Talihsiz kaza nedeniyle konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye ziyarete gitti.

Tarih : 25 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Erdoğan, Seçim Stresini Kenara Bıraktı, Ayağı Kırılan Çocuğa Koştu!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki konuşması sırasında 8 yaşlarındaki bir çocuğun ayağı köşkün önündeki kapana sıkıştı. Talihsiz kaza nedeniyle konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye ziyarete gitti.

KONUŞMA SIRASINDA TALİHSİZ KAZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde balkon konuşması yaptı. Ancak Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma beklenenden kısa oldu. Konuşmanın kısa olmasının nedeninin talihsiz bir kaza olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN AYAĞI KAPANA SIKIŞTI

Kutlama için Huber Köşkü'nün önüne gelen kalabalık arasındaki bir çocuğun ayağı, köşkün önündeki kapanlardan birine sıkıştı.

TALİHSİZ KAZA NEDENİYLE ERDOĞAN KONUŞMASINI KISA KESTİ

Erdoğan otobüse doğru ilerlerken gerçekleşen kaza sonrası 8 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle buradaki konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye gitti. Erdoğan'ın çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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