ERDOĞAN SEÇİM KRİTERLERİNE UYMAYAN ADAYLARIN ÜZERİNİ ÇİZİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine şimdiden başladı. Çalışmalarını adaylar üzerinde yoğunlaştıran Erdoğan, sözünü tutmayan belediye başkanlarını bir kez daha aday göstermeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine şimdiden başladı. Çalışmalarını adaylar üzerinde yoğunlaştıran Erdoğan, sözünü tutmayan belediye başkanlarının adının üzerini çiziyor.
ERDOĞAN YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarına da başladı.
Yerel seçimlere çok önem veren Erdoğan, aday belirleme sürecinde vaatlerin gerçekleşme oranını dikkate alacak.
SÖZÜNÜ TUTMAYANA ÇİZİK
Seçim öncesi proje sözü verip göreve geldikten sonra projeleri rafa kaldıran isimlerin tespit edilmesi durumunda, bu isimler yeniden aday gösterilmeyecek.
PROJELER KONUŞACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde, gerçekleştirilen ve hazırlığı süren mega projelere vurgu yapacağı ifade ediliyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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