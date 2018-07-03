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Erdoğan seçim kriterlerine uymayan adayların üzerini çiziyor

ERDOĞAN SEÇİM KRİTERLERİNE UYMAYAN ADAYLARIN ÜZERİNİ ÇİZİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine şimdiden başladı. Çalışmalarını adaylar üzerinde yoğunlaştıran Erdoğan, sözünü tutmayan belediye başkanlarını bir kez daha aday göstermeyecek.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 00:00
Puan Ver : Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine şimdiden başladı. Çalışmalarını adaylar üzerinde yoğunlaştıran Erdoğan, sözünü tutmayan belediye başkanlarının adının üzerini çiziyor.

ERDOĞAN YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarına da başladı.

Yerel seçimlere çok önem veren Erdoğan, aday belirleme sürecinde vaatlerin gerçekleşme oranını dikkate alacak.

SÖZÜNÜ TUTMAYANA ÇİZİK

Seçim öncesi proje sözü verip göreve geldikten sonra projeleri rafa kaldıran isimlerin tespit edilmesi durumunda, bu isimler yeniden aday gösterilmeyecek.

PROJELER KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde, gerçekleştirilen ve hazırlığı süren mega projelere vurgu yapacağı ifade ediliyor.

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Kaynak: haberinburada



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