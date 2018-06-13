Sahurda muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'yle ilgili, "İçinde yer alacak tüm hizmetleriyle kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla sahur programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'yle ilgili, "Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet kıraathanelerine ilişkin, "Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulamayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar." dedi.

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla sahurda bir araya geldi.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Mutluyum zira Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin en yeni binası olan sergi salonumuza, milletin evine, bu gazi mekana muhtarlarımızla açılışı yaptık ve muhtarlarımızla bugün yine devam ediyoruz, hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM BABAMIN EVİ DEĞİL"

Davete icabetlerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarıma onu söyledim, muhtar kardeşlerimize, Ankara'nın, şunu söyleyin gelirken köy veya mahallesinden, artık tabii köy kalmadı hepsi mahalle, yanına bir tane mahalle sakinini de alsın öyle gelsin. Herhalde öyle yapmışsınızdır, değil mi? Bunu niye böyle yapıyorum? Çünkü burası benim babamın köşkü değil, babamın evi de değil, burası milletin evi. Milletin evi olduğu için de böyle bir mekanda bu milletin gerçek sahipleri muhtarlarımız ve muhtarlarımızın da yanında tercih edeceği bir mahalleli gelmesi çok çok hayırlı olur, isabetli olur dedik. Önce burayı onların tanıması lazım."

Salonun açılışını geçen hafta perşembe günü 2 bin 500 muhtar ile yaptıklarını anımsatan Erdoğan, Ankara'ya kazandırdıkları bu eseri görmek öncelikle Ankaralıların hakkı diyerek sahurda Ankaralı muhtarlar ve vatandaşlarla sahur sofrasında bir araya geldiklerini anlattı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ VE MİLLET KIRAATHANELERİ

Sahur sofralarının bereketli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Güzel bir sözdür 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl.' Bu sofra böyle bir sofra. Böylece belki de ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı ve geniş katılımlı bir sahur düzenledik. Bu bir ilk. Sahurun bereketi ve huzuru bir başkadır." dedi.

Tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Erdoğan, "Biz buraya boşuna 'milletin evi' demiyoruz. Şu ana kadar gerek ana binamızdaki toplantı salonumuzda ve kış bahçemizde, gerek camimizde, gerek kongre ve kültür merkezimizde herhalde yüz binlerce kişiyi ağırladık." ifadelerine yer verdi.

Bu hizmet halkalarına sergi merkezini eklediklerini ve buranın 2 bin 500 kişiyle aynı anda hem toplantılarını icra edebilecekleri hem de ikramlarını yapabilecekleri bir mekan olduğuna işaret eden Erdoğan, önemli bir ihtiyacı karşılaşacak bu salonun hemen batısında da inşaatı tamamlanmak üzere olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin bulunduğunu aktardı.

"ÜLKEMİZİN BİR NUMARASI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." diye konuştu.

Kütüphanenin 24 saat hizmet vereceğini ve burada yapılacak ikramların ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aralar millet kıraathanesi diye anlatıyorum ya meydanlarda, onun bir numaralı örneği burası. Bunu eleştiriyorlar, neye benzetiyorlar? Şaşırıyorum, koskoca bakıyorsun güya ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar."

"NE ELEŞTİRİYORSUN BE KARDEŞİM SEN DE YAP SENİN DE OLSUN"

İstanbul Merkezefendi'de Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı bir millet kıraathanesi olduğunu ve oraya bir gece ziyarette bulunduklarını anımsatan Erdoğan, 800 metrekarelik bir alana kurulan kıraathanede 17 bin cilt kitabın bulunduğunu bildirdi.

Gençlerin ders çalıştığını gördüğünü anlatan Erdoğan, "Eleştirmeye başladılar. Ne eleştiriyorsun be kardeşim, sen de yap senin de olsun, bırak. Ama bunu yapmak için dertli olacaksın, dertli. Dertli olmayan bunu yapamaz. Bizim gencin haliyle derdimiz var, hallenme derdimiz var. İnşallah şimdi proje bu hafta içinde bitiyor, bu projeleri hayata geçireceğiz ve Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde, 100, 200, 400, 600, 800 metrekare gibi bu projeleri yapacağız ve buraları kitaplarla inşallah dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de dün akşam bir kıraathaneyi ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Muhabbet yaptık, güzel oluyor, niye? Gence ruh veriyor, ruh. Genci bir defa fikirden, düşünceden koparmak başka bir şey ama gence bir fikri, bir düşünceyi kitapların arasında vermek bambaşka bir şey. Bundan korkmayacaksın, bundan çekinmeyeceksin. Kitaba doğru genci sevk edeceksin, yönlendireceksin. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Onların ufkunu, onların önünü bunlarla açmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM BÜYÜK İLÇE VE İLLERDE KURACAĞIZ"

"Buralar sadece kütüphane olmanın ötesinde gençlerimize ve vatandaşlarımıza ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, kaliteli vakit geçirebilecekleri mekanlar olacak. 24 saat hizmet verecek olan bu mekanlar internetiyle, ücretsiz çayıyla, kekiyle, simidiyle gerçek birer 'okuma evi' işlevi görecek.

Çünkü 'kıraat'ın manası bilmiyor ki kıraathanenin manasını nasıl bilsin. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir. Önce bunu öğrenin. Her ne kadar bu işin kekine takılıp kalmış olsalar da biz gençlerimize en huzurlu ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri bu tür mekanları ülkemizin tüm büyük ilçelerinde ve illerinde kurmakta kararlıyız."

"TÜRKİYE'NİN YENİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK HİZMETLER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çocukları üniversite sınavına veya mesleki kariyer sınavına hazırlanan ailelerin bu ihtiyacı çok iyi bileceğini belirterek, "Tıpkı millet bahçeleri gibi millet kıraathaneleri de büyüyen, gelişen, refahı artan Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin geçmişte okulundan hastanesine, yolundan konutuna, evin içindeki eşyalarından otomobiline kadar her alanda yoklukların, mahrumiyetlerin Türkiye'si olduğuna dikkati çeken Erdoğan, milletin bugün bu tür temel ihtiyaçların derdine düşmeyi geride bıraktığını dile getirdi.

Erdoğan, "Yeni dönemde milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış Türkiye'nin beklentilerine, taleplerine uygun hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Muhtarlara hitaben, "Sizlerin de bildiği gibi, yaparsa yine AK Parti yapar." diyen Erdoğan, bunun için "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye." dediklerini anlattı.

Tüm hayatları boyunca sadece hizmet siyaseti yaptıklarını anlatan Erdoğan, buna en büyük referansın 16 yıllık, belediye başkanlığı dönemi de eklendiğinde 20 yıllık hizmetlerin olduğunu söyledi.

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Kaynak: haberinburada