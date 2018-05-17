ERDOĞAN: S-400'DEN TAVİZ YOK, SİZDEN PARAYLA BİLE SİLAH ALAMIYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede S-400 alımı, ABD ile ilişkiler ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan "Rusya'dan aldığımız petrolümüzü, doğalgazımızı kesemeyiz. Rusya'dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. NATO'da müttefik olduğumuz ABD'den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz." dedi.
Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Milliyet'teki bugünkü yazısında Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.
"ABD'NİN 'YAPTIM OLDU' MANTIĞI DOĞRU DEĞİL"
"(ABD ile son dönemde yaşanan gerginlikler ve Türkiye'ye yaptırımlardan söz edildiği anımsatılarak "ABD ile müttefiklik ilişkisinin çok ciddi olarak zedelendiği değerlendirmesi yapılıyor? Amerika'dan temel beklentileriniz nedir?" sorusuna): Dediğiniz o değerlendirmeyi kim yapıyor onu bilemem. Ama biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz tabii ki hakkın yanındayız, hak olan neyse onu savunuyoruz. ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilme kararını doğru bulmamamızın da sebebi budur. ABD o anlaşmayı tek başına imzalamadı. İşin içinde İngiltere var, Almanya var, Fransa var... Dolayısıyla, ABD'nin İran konusunda 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmesi; temmuz-ağustosta ambargoya başlayacağından söz etmesi doğru olmamıştır. Kaldı ki İran'a geçmişte o denli yaptırım uyguladılar da ne oldu? Fransa Peugeot'yu verdi, Almanya Mercedes'i verdi. Çin zaten 'Ne istersen veririm' diyor. O nedenle nükleer konusunda biz öteden beri diplomasi ve müzakere yolunun daha isabetli olacağını savunmuşuzdur.
"S-400'DEN TAVİZ YOK"
NATO müttefiki bir ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise bizim de Rusya'dan S-400 almamızda bir sorun yok. Kaldı ki Türkiye-Rusya arasında zaten Üst Düzey İşbirliği Konseyi var. Rusya'dan aldığımız petrolümüzü, doğalgazımızı kesemeyiz. Rusya'dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. NATO'da müttefik olduğumuz ABD'den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. 'Senato'dan onay çıkmadı' diyerek, silah vermeyebiliyorlar. Dolayısıyla S-400'ten taviz söz konusu değil.
Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkanı da sunmuştur. Savunma sanayi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda farklı yerlerden karşılamak Türkiye'nin de en tabii hakkıdır."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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