Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ronaldo mu Messi mi? sorusuna "Ronaldo'ya hayranım. O maçtaki performansı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçtaki performansı, karakteri, hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum. cevabını verdi.

"AKŞAM ÇOK İLGİNÇ BİR YAYINA KATILACAĞIM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yaptı.

"RONALDO MU, MESSİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada Ronaldo mu Messi mi? sorusuna cevap verdi.

"RONALDO'YA HAYRANIM"

Erdoğan, "Ben Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçtaki performansı, karakteri hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum." şeklinde cevap verdi.

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Kaynak: haberinburada