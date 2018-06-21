ERDOĞAN RAKAM VERDİ: PKK'NIN LİDER KADROSUNDAN 35 TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜK
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunu değerlendirirken "Toplantı halindeki liderlerini vurduk ve 35 teröristi öldürdük" dedi.
Kaynak: haberinburada
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