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Erdoğan rakam verdi: PKK'nın lider kadrosundan 35 teröristi öldürdük

ERDOĞAN RAKAM VERDİ: PKK'NIN LİDER KADROSUNDAN 35 TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜK

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunu değerlendirirken "Toplantı halindeki liderlerini vurduk ve 35 teröristi öldürdük" dedi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Erdoğan Rakam Verdi: Pkk'nın Lider Kadrosundan 35 Teröristi Öldürdük(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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