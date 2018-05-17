Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlayan kanunu onayladı.

İŞTE KURULACAK DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Erdoğan'ın onayladığı kanunla 16 devlet üniversitesi kurulacak.

Gaziantep Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiKonya Teknik ÜniversitesiKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiMalatya Turgut Özal Üniversitesiİstanbul Üniversitesi CerrahpaşaAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSamsun ÜniversitesiSivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiTarsus ÜniversitesiTrabzon ÜniversitesiKayseri ÜniversitesiKahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiEskişehir Teknik ÜniversitesiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

KURULACAK VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Ayrıca dört yeni vakıf üniversitesi açılacak.

Ankara Medipol Üniversitesiİstanbul Atlas ÜniversitesiSemerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesiİzmir Tınaztepe Üniversitesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA KURULUYOR

İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kuruluyor. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak.

İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi anabilim dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, bu eğitim öğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜNÜYOR

Gazi Üniversitesinden bazı bölümlerin bağlanacağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite eğitim hayatında yer alacak.

Yeni üniversiteye, Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak. Yabancı Diller Yüksekokulu yeni oluşturulacak.

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Kaynak: haberinburada