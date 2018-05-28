ERDOĞAN, MİTİNG TIR'INDAKİ HARİTADA GİTTİĞİ ŞEHİRLERİ İŞARETLİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting TIR'ında bulunan harita üzerinden gittiği şehirleri işaretliyor. Erdoğan, Isparta mitingi öncesi TIR'daki haritada Isparta'yı işaretledi.
ISPARTA MİTİNGİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Isparta'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
HARİTADA ISPARTA'NIN ÜZERİNİ İŞARETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı TIR'ın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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