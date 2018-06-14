ERDOĞAN: MİLLETVEKİLİMİZ AĞABEYİNİ PKK'LILAR ÖLDÜRDÜ
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'taki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta AK Partililere yönelik yapılan silahlı saldırı için, "Şanlıurfa Suruç'ta milletvekilimiz ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isteri. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı şekilde hastanede." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği iftar programında konuşma yapıyor...
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"MİLLETVEKİLİMİZİN ABİSİNİ PKK'LILAR ÖLDÜRDÜ"
Şanlıurfa-Suruç'ta Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü.
Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerinin hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir.
"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN BU OYUNU BOZACAKLARINA İNANIYORUM"
Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.
Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.
"BU HAZIMSIZLIK BUNLARI İYİCE ÇILGINLAŞTIRIYOR"
Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar.
DERSLERİNİ VERDİK, VERİYORUZ, VERECEĞİZ
Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi şehit ettiler.
Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
- El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
- Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
- Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar