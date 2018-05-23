ERDOĞAN MEYDANLARA İNİYOR! İŞTE STARTI VERECEĞİ KENT
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.
SEÇİM BEYANNAMESİ TOPLANTISINA KATILACAK
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin milletvekili adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.
İLK MİTİNG ERZURUM
Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.
30 İLDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK
Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
- Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
- Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
- Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
- Meclis'in Kavgacı Milletvekilleri Listelere Giremedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar