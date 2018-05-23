Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent
Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
İşkur 5 Bin Yeni Personel Alacak
Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
Meclis'in Kavgacı Milletvekilleri Listelere Giremedi
İş Arkadaşına Kalıbının Adamı Değilsin Dedi Tazminatsız Kovuldu
Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı
S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin
Benzin Ve Motorinde Ötv İndiriminin Devlete Maliyeti 594 Milyon Lira
Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!

ERDOĞAN MEYDANLARA İNİYOR! İŞTE STARTI VERECEĞİ KENT


Erdoğan meydanlara iniyor! İşte startı vereceği kent
Tarih : 23 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

SEÇİM BEYANNAMESİ TOPLANTISINA KATILACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin milletvekili adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.

İLK MİTİNG ERZURUM

Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.

30 İLDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Meydanlara  İniyor  İşte  Startı  Vereceği  Kent    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER