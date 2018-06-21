Attığı Tweet İle Gündem Yaratan Athena Gökhan'dan, Yeni Çağrı!
Akhisarspor'un Yeni Hocası Belli Oldu!
İnce'nin 'bakara-Makara' Çıkışına Egemen Bağıştan Sert Tepki!
Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı
Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu
Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Ünlü Yarışmacının Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı!
İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Gülme Krizine Soktu
Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasını Onayladı
Trump, Göçmen Politikasında Geri Adım Attı!
Erdoğan'dan Atama Bekleyen Öğretmenlere Müjde: 20 Bin Daha Alacağız
Volkan Babacan, Ünlü Haber Spikeri İle Dünya Evine Girdi
Bahçeli'den 24 Haziran Yorumu: Cumhurbaşkanlığını Erdoğan Kazanır
Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü
Rus Güzel, Türk Taraftarlara Üzerindeki Elbiseyi İmzalattı
Ece Sevim Öztürk, Fetö'ye Yardımdan Tutuklandı
'derdin Fatiha Değil, Öyle Olsa Bakara Makara Diyeni Partiden Atardın'
İntihar Girişimini Çekirdek Çitleyerek İzlediler
24 Haziran'da Hangi Parti, Hangi İlde, Kaç Milletvekili Çıkarıyor?
Amrabat, Hakeme Yüklendi: Ronaldo'dan Forma İstemiş

Erdoğan Mardin'de miting yorgunluğunu türkü söyleyerek attı

ERDOĞAN MARDİN'DE MİTİNG YORGUNLUĞUNU TÜRKÜ SÖYLEYEREK ATTI

Seçim çalışmaları için Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından gençlik merkezini ziyaret etti. Erdoğan gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 02:10
Puan Ver : Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı(9/10)5

Seçim çalışmaları için Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından gençlik merkezini ziyaret etti. Erdoğan gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.

ERDOĞAN GENÇLERLE TÜRKÜ OKUDU

Şanlıurfa mitinginin ardından Mardin'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda seçmenlerle buluştu. Erdoğan mitingin ardından Mardin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada gençlerin söylediği "Bir tel çektim Mardin'den" ve "Gönül dağı yağmur yağmur" türkülerini hem dinledi hem de zaman zaman sanatçılara eşlik etti.

Erdoğan'ın türkülere eşlik ettiği anları eski güreşçi ve AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Mardin  De  Miting  Yorgunluğunu  Türkü  Söyleyerek  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER