ERDOĞAN MARDİN'DE MİTİNG YORGUNLUĞUNU TÜRKÜ SÖYLEYEREK ATTI
Seçim çalışmaları için Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından gençlik merkezini ziyaret etti. Erdoğan gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
Seçim çalışmaları için Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından gençlik merkezini ziyaret etti. Erdoğan gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
ERDOĞAN GENÇLERLE TÜRKÜ OKUDU
Şanlıurfa mitinginin ardından Mardin'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda seçmenlerle buluştu. Erdoğan mitingin ardından Mardin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada gençlerin söylediği "Bir tel çektim Mardin'den" ve "Gönül dağı yağmur yağmur" türkülerini hem dinledi hem de zaman zaman sanatçılara eşlik etti.
Erdoğan'ın türkülere eşlik ettiği anları eski güreşçi ve AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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