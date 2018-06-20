Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde seçmene hitap ediyor. Erdoğan Kandil'e düzenlenen operasyona ilişkin, "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"MARDİN, 24 HAZİRAN'DA DESTAN YAZMAYA HAZIRLANIYOR"

Mardin, 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin.

"MARDİN'İN TERÖR ÖRGÜTÜNE BOYUN EĞMEMESİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Çukur terörü sırası Mardin'in 3 ilçesi büyük hasar gördü. Ama Mardinliler teröre boyun eğmedi. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi. Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diliyorum.

"BİZ YAPIM EKİBİYİZ, TERÖRİSTLER YIKIM EKİBİ"

Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz. Teröristler yıkım ekibi.

Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

"NEREDE TÜRKİYE'YE TACİZ VAR, BİZ ORADA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAĞA DA DÜŞMEDİK"

Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik.

"HDP'YE VERİLEN OY HARAMDIR"

Mardinli çiftçilerimize toplam 2 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler ağlıyor. Peki bu HDP'nin yaptığı yatırım var mı? Bunlara verilen oy haramdır ya. Bunlara haddini 24 Haziran'da bildirmeye hazır mıyız?

"MARDİN TURİZMİ YÜZDE 400 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Geçen yıla göre bu yıl Mardin turizmi yüzde 400 artış gösterdi, bu yılın ilk beş ayında Mardin'e 1 milyondan fala günübirlik turist geldi. Huzur ve güven ortamı ekonomiye, günlük yaşama da yansıdı.

Kaynak: haberinburada