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ERDOĞAN KUDÜS İÇİN HAREKETE GEÇTİ: İİT CUMA GÜNÜ TOPLANACAK, DEV MİTİNGLER YAPILACAK!


Erdoğan Kudüs İçin Harekete Geçti: İİT Cuma Günü Toplanacak, Dev Mitingler Yapılacak!
Tarih : 14 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Erdoğan Kudüs İçin Harekete Geçti: İit Cuma Günü Toplanacak, Dev Mitingler Yapılacak!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs olaylarına sert tepki:

İster ABD, ister İsrail olsun, ben bu soykırımı, buna destek olanları lanetliyorum! İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü toplantıya çağırıyoruz. Cumartesi günü Yenikapı'da Pazar günü Diyarbakır'da miting düzenleyeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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