Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs olaylarına sert tepki:

İster ABD, ister İsrail olsun, ben bu soykırımı, buna destek olanları lanetliyorum! İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü toplantıya çağırıyoruz. Cumartesi günü Yenikapı'da Pazar günü Diyarbakır'da miting düzenleyeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: haberinburada