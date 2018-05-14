ERDOĞAN KUDÜS İÇİN HAREKETE GEÇTİ: İİT CUMA GÜNÜ TOPLANACAK, DEV MİTİNGLER YAPILACAK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs olaylarına sert tepki:
İster ABD, ister İsrail olsun, ben bu soykırımı, buna destek olanları lanetliyorum! İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü toplantıya çağırıyoruz. Cumartesi günü Yenikapı'da Pazar günü Diyarbakır'da miting düzenleyeceğiz.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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