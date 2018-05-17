ERDOĞAN, KRALİÇE 2. ELİZABETH İLE GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI: DEHŞET BİR HAFIZASI VAR
Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra'dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.
"DEHŞET BİR HAFIZASI VAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmenin detaylarını gazetecilerle paylaştı. Erdoğan, Kraliçe için, "92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye'yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hâkim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahade ettim" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte.
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Kaynak: haberinburada
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