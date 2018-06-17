Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi. Gökçek, "Helal olsun sana İstanbul...Titretiyorsun İstanbul..." ifadelerini kullandı.

"HELAL OLSUN SANA İSTANBUL"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öz güven değil... Bu inancına sadık dava adamlarına güven... Çünkü o insanlar Yenikapı'ya mitinge değil, görevlerine koşuyorlar... Helal olsun sana İstanbul... Gelmiş alanı doldurmış ama hala geliyorlar... Titretiyorsun İstanbul..." sözlerine yer verdi.

İşte Melih Gökçek'in mesajı;

Kaynak: haberinburada