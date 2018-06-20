Erdoğan: Kandil'de Toplantı Halindeki Lider Takımını Hallettik
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Erdoğan: Kandil'de toplantı halindeki lider takımını hallettik

ERDOĞAN: KANDİL'DE TOPLANTI HALİNDEKİ LİDER TAKIMINI HALLETTİK

Son dakika! Şanlıurfa'daki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu tarafından Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile ilgili "Kandil'deki lider takımını halettik" dedi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Erdoğan: Kandil'de Toplantı Halindeki Lider Takımını Hallettik(8/10)4

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün DEAŞ varken Suriye'de kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyor. İlk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduk. İkincisinde Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettik. Sıra Urfa'nın yanındaki yerlere geldi" dedi.

"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Şanlıurfa ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir. Gösterdiğinizi kardeşlik için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi.

"KANDİL'DE BUNLARIN LİDER TAKIMINI HALLETTİK"

Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenlik hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar dönecekler. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik."

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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