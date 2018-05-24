Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
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Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız

ERDOĞAN: KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİK EK GÖSTERGELERİNİ 3 BİN 600 GÜNE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu görevlilerine müjde. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız" dedi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu görevlilerine müjde. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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