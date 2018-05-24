ERDOĞAN: KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİK EK GÖSTERGELERİNİ 3 BİN 600 GÜNE ÇIKARACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu görevlilerine müjde. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu görevlilerine müjde. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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