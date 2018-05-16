Türkiye'nin Suç Haritası Çıkarıldı! 2017'de 89 Bin İstismar Suçunun 33 Bini Çocuğa Karşı
Dünya Kupası Hakemi, Şike Nedeniyle Meslekten Ömür Boyu Men Edildi
Beşiktaşlı Tosic, Kulüpten İzin İstedi: Takımdan Ayrılmak İstiyorum
Eski Galatasaraylı Elano, Süper Lige Hoca Olarak Dönüyor
Dün Yapılan Artışın Ardından Benzin Ve Motorine Yeni Zam Gündemde
Kanada Başbakanı'ndan Selamünaleyküm İle Başlayan Ramazan Mesajı
Klinikte Jeneratörden Çıkan Gaz, Stajyer Veterinerin Canını Aldı!
Avrupa Liginde Kupanın Sahibi, Bugün Oynanacak Finalle Sahibini Bulacak
Yunan Golcü Samaras, Samsunspor Küme Düşünce Alacaklarını Kulübe Bağışladı
Konut Fiyatları Düştü! İşte İndirim Yapan 41 Firma
İsmailağa Cemaatinin Marka Davasında Karar Verildi
Bülent Ersoy, Kendisine Hepatit B Diyen Şarkıcı Eylül Metin'den Şikayetçi Oldu
Erdoğan, İngiltere Dönüşü Uçaktan Ramazan Mesajı Verdi
Başakşehir'in Yıldızından Şampiyonluk İtirafı
İsveç'in Ibrahimovic Kararı Resmen Belli Oldu!
Beşiktaş, Talisca'nın Alternatifini Yunanistan'da Buldu!
Arjantin'in Efsanesi İmzayı Attı! İşte Maradona'nın Yeni Takımı
Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
İsrail, Türkiye'den Tarım Ürünleri İthalatını Dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Musevi Cemaati Temsilcilerini Kabul Etti

Erdoğan, İngiltere dönüşü uçaktan Ramazan mesajı verdi

ERDOĞAN, İNGİLTERE DÖNÜŞÜ UÇAKTAN RAMAZAN MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti, Kudüs'te yaşanan olaylara dikkat çekti.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Erdoğan, İngiltere Dönüşü Uçaktan Ramazan Mesajı Verdi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşünde uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti.

UÇAKTAN RAMAZAN MESAJI VERDİ

Emine Erdoğan ile uçakta kamera karşısına geçen Erdoğan mesajında, "Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum" dedi.

KUDÜS VURGUSU

Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin de Erdoğan, 'Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  İngiltere  Dönüşü  Uçaktan  Ramazan  Mesajı  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER