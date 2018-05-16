ERDOĞAN, İNGİLTERE DÖNÜŞÜ UÇAKTAN RAMAZAN MESAJI VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti, Kudüs'te yaşanan olaylara dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşünde uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti.
UÇAKTAN RAMAZAN MESAJI VERDİ
Emine Erdoğan ile uçakta kamera karşısına geçen Erdoğan mesajında, "Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum" dedi.
KUDÜS VURGUSU
Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin de Erdoğan, 'Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dünya Kupası Hakemi, Şike Nedeniyle Meslekten Ömür Boyu Men Edildi
- Beşiktaşlı Tosic, Kulüpten İzin İstedi: Takımdan Ayrılmak İstiyorum
- Eski Galatasaraylı Elano, Süper Lige Hoca Olarak Dönüyor
- Avrupa Liginde Kupanın Sahibi, Bugün Oynanacak Finalle Sahibini Bulacak
- Yunan Golcü Samaras, Samsunspor Küme Düşünce Alacaklarını Kulübe Bağışladı
DÜNYA HABERLERİ
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar