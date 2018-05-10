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Erdoğan-İnce görüşmesine damga vuran 'Aday' diyaloğu!

ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİNE DAMGA VURAN 'ADAY' DİYALOĞU!

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında gerçekleşen görüşmenin detayları netleşmeye başladı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Erdoğan-İnce Görüşmesine Damga Vuran 'aday' Diyaloğu!(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam 21.00'da görüştü. 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ÇAY EŞLİĞİNDE RİZE SOHBETİ

Habertürk televizyonundan Sibel Erdem'in verdiği bilgiye Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti.

ERDOĞAN, BAYKAL'A ŞİFA DİLEDİ

Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

"FARKLI BİR ADAY TARİFİ YAPILIYORDU"

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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