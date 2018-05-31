ERDOĞAN İLE OYUMUZ BİRBİRİNE YAKIN OLACAK
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oy oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"ERDOĞAN İLE BENİM OYUM BİRBİRİNE YAKIN"
İnce, oy oranlarına ilişkin ise "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak. Gördüğüm o. 4 Mayıs'tan bu yana oylarımız korkunç derecede arttı. Bunu sizlerde görüyorsunuz. Tabii ki diğer hepsi de rakiplerim ama Erdoğan ile benim oyum birbirine yakın." değerlendirmesinde bulundu.
"BAŞARACAĞIZ, BÖLÜŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ"
İnce, ikinci tura kaldıklarında muhafazakar seçmenin de kendisine oy vereceğini savunarak şunları kaydetti: "Yerli ve milli ise Erdoğan'dan daha milliyim. Her şeyim belli. Milletin gözü önünde. Şatafattan uzak. Sarayda yaşamayacağım. Kedi evimde yaşayacağım. Şeffaf bir yönetim, hukuk devleti, özgürlükler ve isteyen istediği gibi giyinecek. Merkez Bankası korkutulmayacak. Yabancı yatırımcılar güven duyacak. Ben sadece CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmayacağım ki. Bu partimden ayrı düştüğüm anlamına da gelmez. Cumhurbaşkanlığını tarafsız yapacağız. 3B ve 3Y diyorum. Barışacağız, bölüşeceğiz ve büyüyeceğiz. Yönümüz, yöntemimiz ve yönetimimiz belli olacak."
2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sunucudan Şaşırtan Hareket! Kaçamak Cevap Veren Bakanı Yayından Aldı
- Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
- İnce'nin Oğlu, Askerde 5 Gün Hapis Yatmış
- Dev Projede Son Doğru! İki Kent Arasını 15 Dakikaya Düşürecek
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar