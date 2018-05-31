

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"ERDOĞAN İLE BENİM OYUM BİRBİRİNE YAKIN"



İnce, oy oranlarına ilişkin ise "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak. Gördüğüm o. 4 Mayıs'tan bu yana oylarımız korkunç derecede arttı. Bunu sizlerde görüyorsunuz. Tabii ki diğer hepsi de rakiplerim ama Erdoğan ile benim oyum birbirine yakın." değerlendirmesinde bulundu.



"BAŞARACAĞIZ, BÖLÜŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ"



İnce, ikinci tura kaldıklarında muhafazakar seçmenin de kendisine oy vereceğini savunarak şunları kaydetti: "Yerli ve milli ise Erdoğan'dan daha milliyim. Her şeyim belli. Milletin gözü önünde. Şatafattan uzak. Sarayda yaşamayacağım. Kedi evimde yaşayacağım. Şeffaf bir yönetim, hukuk devleti, özgürlükler ve isteyen istediği gibi giyinecek. Merkez Bankası korkutulmayacak. Yabancı yatırımcılar güven duyacak. Ben sadece CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmayacağım ki. Bu partimden ayrı düştüğüm anlamına da gelmez. Cumhurbaşkanlığını tarafsız yapacağız. 3B ve 3Y diyorum. Barışacağız, bölüşeceğiz ve büyüyeceğiz. Yönümüz, yöntemimiz ve yönetimimiz belli olacak."



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Kaynak: haberinburada



