Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
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ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN DESTİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE BİR FIRSAT VERMİŞTİR, DEĞERLENDİRECEĞİZ


Erdoğan ile Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Tarih : 22 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz(8/10)4

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. BBP lideri Destici, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Temsil edilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın duruşuyla bize bir fırsat verilmiştir. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"TEMSİL EDİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Destici şunları söyledi: Temsil edilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunu da vatanımıza, ülkemize hizmet etmek için çizgimizi, misyonumuzu Meclis'te güçlü bir şekilde temsil etmek adına yapacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE BİR FIRSAT VERMİŞTİR"

Biz Büyük Birlik Partisi'ni Meclis'e taşıyacağız inşallah bu ittifakla birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla bize bir fırsat verilmiştir. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Zaten bakın biz bunu öngörerek de 16 Nisan'da "Evet" dedik. O dönemde "Hayır" diyenler de bugün ittifaka sarılmış ve ittifakla Meclis'e girmenin yolunu arıyorlar. Herkes için hayırlı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüncelerimizi ifade ettim. Kendileriyle samimi bir görüşmemiz oldu. Kabulleri için de kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum."

DESTİCİ AK PARTİ'DEN ANKARA 2'İNCİ BÖLGEDEN ADAY

Milletvekili aday listeleri dün YSK'ya teslim edilmişti. Mustafa Destici Ankara 2, bölge birinci sıradan AK Parti'nin milletvekili adayı olmuştu. AK Parti listelerinde 18 BBP'li isim milletvekili adayı olarak yer almıştı.

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Kaynak: haberinburada



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