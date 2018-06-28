Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Levent Teke'nin haberine göre; Görüşmenin ana gündem maddesini uyum yasaları oluşturdu. İki lider Cumhur İttifakının sorunsuz bir şekilde süreceğine ilişkin inancını dile getirdi. İlk aşamada bürokrasiye ilişkin uyum yasaları çıkarılacak sonrasında ise Milli Mütabakat Komisyonu diğer uyum yasaları üzerinde çalışma yürütecek.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ OHAL KONUSUNDA MÜTABAKATA VARDI

Beştepe'de gerçekleşen kritik görüşmede Erdoğan ve Bahçeli'nin OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata vardığı öğrenildi ve bedelli askerlik ile ilgili detaylar da ele alındığı bildirildi.

MHP'DEN BEDELLİYE ŞARTLI DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri de bedelli askerlik oldu. 1 Ekim'de Meclisin açılmasının ardından bedelli askerliğin gündeme getirilmesi bekleniyor. AK Parti bedelli askerlik konusuna sıcak bakarken Beştepe'deki görüşmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Genel Kurmay Başkanı'nın görüşünün alınmasının ardından gerekli görüldüğü halde çalışmaları destekleyeceklerini belirttiği öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada