ERDOĞAN: HAYVAN HAKLARIYLA İLGİLİ YAPTIRIM TASARISINI YENİ DÖNEMDE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" dedi.
"HAYVANLAR BİR MAL DEĞİL, CANDIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir... Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
"HADİSENİN AYDINLATILMASI İÇİN TALİMAT VERDİM"
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Sakarya'da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim" açıklamasını yaptı.
"YENİ YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"
Erdoğan, 2004'te hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.
PATİLERİ VE KUYRUĞU KESİLEN YAVRU KÖPEK KURTARILAMAMIŞTI
Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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