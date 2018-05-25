CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Avrupalı büyükelçilerin kendisine "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" diye sorduğunu söyledi. İnce bu sözlerini 10 saat sonra "Söylemedim" diye inkar etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendi söylediği sözleri inkar etti.

Dün gece CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Avrupalı büyükelçiler size Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" sorusuna "Evet onlar da sordu" yanıtını veren İnce gelen eleştiriler üzerine geri adım attı.

TWEET İLE İNKAR ETTİ

Kendi söylediği sözleri inkar eden ince attığı tweet'te "AB Büyükelçileri ile yaptığımız görüşmede Büyükelçiler bana "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız sorusunu" sormadılar. Ben de bu sorunun sorulduğu yönünde bir söz söylemedim" dedi.

10 SAAT SONRA GELEN İNKAR

Ancak programın tekrarı izlendiğinde İnce'nin inkar ettiği sözleri söylediği net biçimde görülüyor. Yani İnce canlı yayında söylediği sözleri sadece 10 saat sonra inkar etti.

İşte İnce'nin attığı o tweet.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada