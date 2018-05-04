Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Twitter'da yaptığı Türkçe paylaşımını retweet yaptı.

"TÜRKİYE VE KORE 'KARDEŞ ÜLKE'LERDİR"

Moon, Twitter hesabındaki Türkçe paylaşımında, "Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon Jae-in'in bu tweetini retweet yaptı.

Kaynak: haberinburada