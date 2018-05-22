ERDOĞAN, FİLİSTİN LİDERİ MAHMUT ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI İLE TOPLANILMIŞTI
İkilinin geçen Cuma günü İstanbul'da olağanüstü olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatının sonuç bildirgesi ile ilgili konuştuğu öğrenildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası Erdoğan'ın çağrısı ile İİT, İstanbul'da toplanmıştı.
İSRAİL'İ ULUSLARARASI MAHKEMEYE ŞİKAYET ETTİLER
Öte yandan Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerindeki tutumunu ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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