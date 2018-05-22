Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas İle Telefonda Görüştü
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ERDOĞAN, FİLİSTİN LİDERİ MAHMUT ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ


Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas ile telefonda görüştü
Tarih : 22 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas İle Telefonda Görüştü(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI İLE TOPLANILMIŞTI

İkilinin geçen Cuma günü İstanbul'da olağanüstü olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatının sonuç bildirgesi ile ilgili konuştuğu öğrenildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası Erdoğan'ın çağrısı ile İİT, İstanbul'da toplanmıştı.

İSRAİL'İ ULUSLARARASI MAHKEMEYE ŞİKAYET ETTİLER

Öte yandan Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerindeki tutumunu ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

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Kaynak: haberinburada



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