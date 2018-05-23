ERDOĞAN, ERZURUM'UN UĞURUNA İNANIYOR! 24 HAZİRAN'DA DA STARTI BU KENTTEN VERECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 24 Haziran seçimleri için mitinglere Erzurum'dan başlayacak. Daha önce Cumhurbaşkanlığı, genel seçimler ve Anayasa Değişikliği Referandumu için aynı ili tercih eden Erdoğan ve AK Parti, bu seçime de Erzurum'dan start verecek.
AK Parti, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için mitinglerine 26 Mayıs'da Erzurum'dan start verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin son 3 seçim mitingine başladığı ve 24 Haziran seçimleri için başlayacağı Erzurum özel bir anlam taşıyor.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanımız toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.
Daha önce 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015'teki 7 Haziran seçimi ve 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu için mitinglerine Erzurum'dan start veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de Erzurum'u tercih etti.
AK PARTİ ERZURUM ADAYLARI
AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) teslim ettiği milletvekili aday listelerinde Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Zafer Tarikdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık aday gösterildi.
ERZURUM'UN SIRRI
AK Parti daha önce 3 seçimde Erzurum'da yüksek oranda oy aldı. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79 oranında oy aldı. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 52,02 oranında oy alan AK Parti 1 Kasım'da tekrarlanan seçimlerde ise oy oranını yüzde 68,1'e yükseltmeyi başardı. Erzurum'da 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda yüzde 74,5 oranında "evet" çıktı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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