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Erdoğan duyurmuştu! İşte 'millet bahçesi'nden ilk görüntüler

ERDOĞAN DUYURMUŞTU! İŞTE 'MİLLET BAHÇESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında , "Atatürk Havalimanı'nın yerine 'millet bahçesi' yapılacak." açıklamasının ardından bugün 'millet bahçesi'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Erdoğan Duyurmuştu! İşte 'millet Bahçesi'nden İlk Görüntüler(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski statları 'millet bahçesi' haline getireceğiz' demişti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı konuşma sırasında verildi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA MİLLET BAHÇESİ EKRANA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü ekrana verildi.

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİN TAM METNİ

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Kaynak: haberinburada



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