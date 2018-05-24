ERDOĞAN DUYURMUŞTU! İŞTE 'MİLLET BAHÇESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında , "Atatürk Havalimanı'nın yerine 'millet bahçesi' yapılacak." açıklamasının ardından bugün 'millet bahçesi'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski statları 'millet bahçesi' haline getireceğiz' demişti.
ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı konuşma sırasında verildi.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA MİLLET BAHÇESİ EKRANA VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü ekrana verildi.
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Kaynak: haberinburada
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