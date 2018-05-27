ERDOĞAN DÖVİZ MANİPÜLASYONU YAPANLARA SERT ÇIKTI: KURLA FALAN BİZİ VURAMAZSINIZ
Isparta mitinginde döviz manipülasyonu yapanlara sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla falan bizi vuramazsınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"4 BİN 480 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"
İçerden ve dışardan gelen onca saldırıya rağmen, birlik, beraberlikten ve kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye dosta güven aşılarken, hasımlarının da yüreklerine korku sardı. Şimdi size son rakamı vereceğim, Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta şu anda 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.
"BİR NUMARA TÜRKİYE"
Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar 'Afrin'de ne işiniz var' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye. Verdikçe zenginleşiyoruz, büyümede 7,4 ile dünyada bir
"BİZİ KURLA VURAMAZSINIZ"
Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki "Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" Öbürü diyor ki "Yatırımları durduracağız" diyor "senin bütçen boş" diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin biz yatırımlara devam edeceğiz.
"DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"
Diyor ki, "Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 3 Çocuk, Buldukları Tüfekle Oynarken 11 Yaşındaki Arkadaşını Vurdu
- Erdoğan'ı Uyardı: Bir Daha Böyle Bir Laf Ederse Onu Perişan Edeceğim
- Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca Gsm Hattı Açıldı
- Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
- Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
- Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
- Rusya, Dünya Kupası Öncesi Yeni Banknot Çıkardı
- Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar