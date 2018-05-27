Sonunda Resti Çekti: Gitmemi İstiyorsanız Paramı Verin
Süper Lig Ekibinden Salih Uçan Bombası!
Muhammed Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos'tan Skandal Sözler
3 Çocuk, Buldukları Tüfekle Oynarken 11 Yaşındaki Arkadaşını Vurdu
Türk Futbolunda Skandal Eksik Olmuyor! Antrenör Yan Hakemi Tokatladı
Karius'un Yediği Skandal Golle İlgili Şoke Eden Detay
Erdoğan'ın Minik Kıza Sorusu, Isparta Mitingine Damga Vurdu
Erdoğan Döviz Manipülasyonu Yapanlara Sert Çıktı: Kurla Falan Bizi Vuramazsınız
Beşiktaş Yusuf Şimşek'le Anlaştı
Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul Vaadine Isparta'dan Yanıt Verdi
Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
Beşiktaş Demba Ba Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Erdoğan'ı Uyardı: Bir Daha Böyle Bir Laf Ederse Onu Perişan Edeceğim
Polis Akademisi, 73 İlde 7 Bin Bekçi Alacak
Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca Gsm Hattı Açıldı
Beşiktaş Rekor Gelir İçin Geri Sayımda
Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
Ali Koç, Aykut Kocaman Kararını Canlı Yayında Duyurdu
Escinsel Fetö İmamı, Aıds Testi Yaptırmak İsterken Yakalandı

Erdoğan Döviz Manipülasyonu Yapanlara Sert Çıktı: Kurla Falan Bizi Vuramazsınız

ERDOĞAN DÖVİZ MANİPÜLASYONU YAPANLARA SERT ÇIKTI: KURLA FALAN BİZİ VURAMAZSINIZ

Isparta mitinginde döviz manipülasyonu yapanlara sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla falan bizi vuramazsınız" dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Erdoğan Döviz Manipülasyonu Yapanlara Sert Çıktı: Kurla Falan Bizi Vuramazsınız(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"4 BİN 480 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İçerden ve dışardan gelen onca saldırıya rağmen, birlik, beraberlikten ve kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye dosta güven aşılarken, hasımlarının da yüreklerine korku sardı. Şimdi size son rakamı vereceğim, Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta şu anda 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.

"BİR NUMARA TÜRKİYE"

Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar 'Afrin'de ne işiniz var' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye. Verdikçe zenginleşiyoruz, büyümede 7,4 ile dünyada bir

"BİZİ KURLA VURAMAZSINIZ"

Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki "Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" Öbürü diyor ki "Yatırımları durduracağız" diyor "senin bütçen boş" diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin biz yatırımlara devam edeceğiz.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"

Diyor ki, "Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Döviz  Manipülasyonu  Yapanlara  Sert  Çıktı  Kurla  Falan  Bizi  Vuramazsınız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER