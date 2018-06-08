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Erdoğan Demirören'in Acılı Kızından İlk Açıklama: Nurlar İçinde Yatsın
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Erdoğan Demirören'in Acılı Kızından İlk Açıklama: Nurlar İçinde Yatsın

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN ACILI KIZINDAN İLK AÇIKLAMA: NURLAR İÇİNDE YATSIN

Babası Erdoğan Demirören'i kaybeden Meltem Demirören Oktay, yaptığı tek cümlelik açıklamada "Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Erdoğan Demirören'in Acılı Kızından İlk Açıklama: Nurlar İçinde Yatsın(7/10)3

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybederken, konuyla ilgili kızı Meltem Demirören Oktay'dan tek cümlelik bir açıklama geldi.

"NURLAR İÇİNDE YATSIN"

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

MEHMET SOYSAL: CENAZE PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİ'NDE

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı: "Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi'ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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