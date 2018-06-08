Erdoğan Demirören, TFF Başkanı ve eski Beşiktaş Kulubü Başkanı Yıldırım Demirören'in babasıdır. Erdoğan Demirören, Demirören Holding'in kurucusudur. Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. Demirören Holding bünyesinde birçok şirketi barındırıyor. Milangaz Kemer, Country Club Demirören, İstiklal Ata Eğitim Kurumları gibi şirketler Demirören Grubuna aittir. Yıldırım Demirören daha önce Milliyet ve Vatan gazetelerini aldığı Doğan Holding'ten bu kez de aralarında CNN, Kanal D, Doğan Haber Ajansı'nın da bulunduğu Doğan Yayın Grubu'nun tamamını satın aldı.

MESLEK HAYATI SİRKECİ'DE BAŞLADI

Erdoğan Demirören, Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi'nin kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı sonucu, genç yaşta aile işlerini devraldı. Erdoğan Demirören'in halen Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Ayrıca piston üretimi de yapan grup, Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

İLK GAZ ŞİRKETİ

1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" Müessesinin başına geçmiştir. Ve o tarihten bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etmektedir. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi. Bir anda kırk sekiz şirkete çıktı, çok genişledi. 1980'de açıklanan 24 Ocak Kararları'ndan sonra ise küçülmeye karar verdi. Şu an şirketlerinde ait 804 vasıta ve dört gemi var.

DEMİRÖREN GRUBUNUN BAŞINDA YER ALDI

Bugüne kadar yürüme engelliler için on iki bin araba dağıttı. Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, uzun yıllardır Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyor. Tülin Demirören ile Evli olan Erdoğan Demirören 3 çocuk babasıdır. Erdoğan Demirören'e Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

Bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır :

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahiptir . Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmektedir .

Demirören Tüp İmalat A.Ş : LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürmektedir .

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .

Kaynak: haberinburada