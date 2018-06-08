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Erdoğan Demirören İçin Siyaset ve İş Dünyasından Taziye Mesajları

ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyasetçiler ve iş insanları taziye mesajları yayınladı. İşte siyaset ve iş dünyasının Erdoğan Demirören mesajları...

Tarih : 08 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Erdoğan Demirören İçin Siyaset Ve İş Dünyasından Taziye Mesajları(7/10)3

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyaset ve iş dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

BOZDAĞ: ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ABDULLAH KİĞILI: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK SANAYİCİLERDEN BİRİYDİ

İş insanı Abdullah Kiğılı, Habertürk TV'de canlı yayınına katılarak, Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin başlsağlığı diledi. Kiğılı, "Büyük bir duayeni kaybettik. Bizlere yol gösteren, aydınlatan yorumları olurdu. Gelmiş geçmiş en büyük sanayicilerden biriydi. Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı diliyorum. En büyük özelliklerinden biri yaşı ve tecrübesiyle yol haritası çizer, hayat tecrübesini anlatırdı. Bir baba gibi şefkatle insanlara yol gösterirdi. İşin duayeni, büyüğü olarak her zaman anacağız kendisini" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: OLUMLU DÜŞÜNEN YOL GÖSTEREN BİR İNSANDI

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Hepimizin başı sağ olsun. Abdullah Ağabeyin sözlerine katılıyorum. Medyamızın, iş dünyamızın önemli isimlerinden Erdoğan Ağabeyimizi kaybettik. Erdoğan ağabeyi yakından tanıma fırsatına nail oldum. Olumlu düşünen, yol gösteren bir insandı. Türkiye'nin büyük bir ülke oldupğunu, umutla bakması gerekttiğini söylerdi. Ofisinde ziyaret etmiştim, golf kulübünde görürdüm. Hastanede bütün ailesini ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin, büyük bir acı. Sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, "Her konuda müspet görürdüm kendisini. Fenerbahçe yöneticiliğim döneminde Yıldırım Demirören ile bazı sürtüşmelerimiz olurdu. Arardı beni ne olur Nihat Bey tansiyonu düşür dedi. Yıldırım Başkan ile federasyonda da çalışıyoruz şu anda. Birbirinize destek olun, birlikten kuvvet doğar derdi. Onun sözleri hala kullaklarımda çınlıyor" dedi.

ŞEKİB AVDAGİÇ: TÜRK, İŞ HAYATININ EN ÖNDE GELEN İNSANLARINDAN BİRİYDİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Demirören ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören Bey Türk iş hayatının en önde gelen insanlarından biriydi. Toplumun her kesimine her konuda katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı. Kendi politika ve duruşu ile ilgili hep umutlu, yol göstericiydi. Sanayi, eğitim, medya konusunda öne çıkıyordu. Sayın Demirören'in evlatları ve kadrosunun başarısını sürdüreceğinden şüphem yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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