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ERDOĞAN DEMİRÖREN HAYATINI KAYBETTİ


Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti
Tarih : 08 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti(9/10)5

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden bir açıklama yapılmıştı. Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Demirören'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" denildi.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefat etmesi üzerine Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi'nin işlerini genç yaşta devraldı.

Erdoğan Demirören'in hala Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe birçok şirketin sahibi konumundadır. Milangaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla LPG sektörünün en büyük grupları arasında bulunan Demirören Grubu, ayrıca piston üretimi de yapmaktadır.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise eski Beşiktaş Kulübü Başkanı ve günümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır.

Demirören Grubu, medya alanında da faaliyet göstermektedir. Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Demirören Grubu, son olarak da Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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