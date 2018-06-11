ERDOĞAN, DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştirerek şehit olan kahraman Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitingi sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştirerek şehit olan kahraman Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
NİĞDE MİTİNGİ SONRASI ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Niğde mitinginden sonra Niğde'nin bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Ömer Halisdemir'in mezarının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde meydanındaki miting sonrasında helikopterle beldeye geldi ve Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
ŞEHİT HALİSDEMİR'İN BABASI VE KARDEŞİ KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret öncesinde şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner karşıladı. Ömer Halisdemir'in kabir başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİKTEN SONRA HELİKOPTERLE AYRILDI
Erdoğan, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettikten sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve beldeden helikopterle ayrıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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