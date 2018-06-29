Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı
Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Chp'li Şener: Süleyman Soylu Göze Girmek İçin Demeçler Veriyor
Yavru Yunusu, Çıplak Elle Yakalayıp Hayata Döndüren 'kırkpınar Ağası' Takdir Topladı
Patrondan Çalışanlara Yıl Dönümü Hediyesi! Kişi Başına 16 Bin Lira Dağıttı
İnce'nin, Teşekkür Ziyaretine Başlayacağı İlk İl Belli Oldu!
Soylu'nun 'şehit Cenazeleri' Çıkışına Ak Parti'den İlk Tepki
Kandil'deki 'kim Öldürüldü' Kavgası Telsiz Konuşmalarında
Pkk'nın Liderlerinden Biri Etkisiz Hale Getirildi
Sabah Saatlerinde Gözaltına Alınan Chp'li Eren Erdem Tutuklandı
Pusulaya Not Yazan Konyalı Seçmene Yetkililer Ulaştı! Bakın Ne İstiyor
Son Dakika! Akdeniz'de Facia! Libya Açıklarında 100 Sığınmacı Boğularak Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Tutukluyken Hdp'den Milletvekili Seçilen Leyla Güven Tahliye Edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Kulüp İçin Her Şeyi Yapacağız
Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı
Alaattin Çakıcı İsim Vererek Gazetecileri Hedef Gösterdi!
Fetö'cü Adil Öksüz'ü Arayan Ekibin Başındaki Polis Fetö'den Tutuklandı

Erdoğan, CHP'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi

ERDOĞAN, CHP'NİN İSTİFASINI İSTEDİĞİ SÜLEYMAN SOYLU İÇİN YANINDAYIM MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı açılış töreninde yanında CHP ve HDP tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durması dikkat çekti.

Tarih : 29 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı. Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.

CHP İSTİFASINI İSTEDİ

Son günlerde verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu'nun CHP ve HDP kanadından peş peşe yapılan sert açıklamalarla istifası istenmişti.

ERDOĞAN "YANINDAYIM" MESAJI VERDİ

Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Chp  Nin  İstifasını  İstediği  Süleyman  Soylu  İçin  Yanındayım  Mesajı  Verdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER