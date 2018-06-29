ERDOĞAN, CHP'NİN İSTİFASINI İSTEDİĞİ SÜLEYMAN SOYLU İÇİN YANINDAYIM MESAJI VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı açılış töreninde yanında CHP ve HDP tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı. Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.
CHP İSTİFASINI İSTEDİ
Son günlerde verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu'nun CHP ve HDP kanadından peş peşe yapılan sert açıklamalarla istifası istenmişti.
ERDOĞAN "YANINDAYIM" MESAJI VERDİ
Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. Kez Kansere Yakalandı
- Leyla'dan 15. Günde De Haber Çıkmayınca Ekipler Çok Yönteme Başvurdu
- Abd'de Gazete Binasına Saldıran Zanlının Kimliği Açıklandı
- İçişleri Bakanı Soylu, Çavuşoğlu'nun Yerine 2 Günlüğüne Dışişleri Bakanı Olmuş
- Abd'den Vatandaşlarına Terör Uyarısı: Türkiye'ye Gitmeyin
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar