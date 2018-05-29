Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorlu'da düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın hedefinde yine CHP ve Muharrem İnce vardı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"HEDEFİMİZ 5 YILDA 50 MİLYON TURİST"

16 yıldır olduğu gibi gecemizi gündüzümüze katarak, Türkiye'yi hayallerimizle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. 24 Haziran'dan sonra G20'de ilk 10'a girmek için çalışacağız. Kişibaşı milli gelir hedefiz 25 bin dolar. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. 5 sene içerisinde hedefimiz 50 milyon turiste ulaşmak.

"PARASINI BEN ÖDEDİM"

Bir CHP milletvekili bu yolların müteaahhitiydi. Parasını alamıyordu. Başbakan oldum da parasını ödedim. Ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız.

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Kaynak: haberinburada