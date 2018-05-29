Tır'dan Fırlayan Tekerlek Yaşlı Adamın Hayatına Mal Oldu!
Sağlık Bakanı Müjdeyi Verdi: 18 Bin Personel Alınacak
Tunus-Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fatih Portakal'dan Demirtaş Sürprizi! Canlı Yayında Konuşacak
Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor
Uefa'dan Cenk Tosun'a Büyük Onur!
Ali Koç Noktayı Koydu: Kimseye Görüşmedik
Milli Takımda Abdülkadir Ömür Sakatlığı Sebebiyle Kadrodan Çıkarıldı
Görüşmenin Detayları Belli Oldu: Cemevlerine Statüyü Konuşmuşlar!
Galatasaraylı Feghouli'nin Maaşı Sıkıntı Yarattı
Ryan Babel'den Ayrılık Sinyali: Etrafında Olduğun Şeyleri Değiştir
Irak'tan Acı Haber: Bir Askerimiz Şehit
Uçaktan İndirilen İngiliz Yolcu, Havalimanında İntihar Etti!
Erdoğan: Chp'li Vekil Parasını Alamıyordu, Ben Başbakan Olunca Ödedim
İtalya'da Yer Yerinden Oynayacak! Böyle Takas Görülmedi
Muharrem İnce, Kendisine Seslenen Yaşlı Çiftin Yanına Koşarak Gitti
Merkel'den Erdoğan'a Sürpriz Davet: Seçimden Sonra Bekliyoruz
Eski Galatasaraylı Leo Franco, Huesca'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Yıldız Futbolcunun Dövmesi Taraftarları Kızdırdı: Kadro Dışı Bırakın
Emre, Ünlü Hakemi Yerden Yere Vurdu: Ben Tekme Yerken Gülüyordu

ERDOĞAN: CHP'Lİ VEKİL PARASINI ALAMIYORDU, BEN BAŞBAKAN OLUNCA ÖDEDİM


Erdoğan: CHP'li Vekil Parasını Alamıyordu, Ben Başbakan Olunca Ödedim
Tarih : 29 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Erdoğan: Chp'li Vekil Parasını Alamıyordu, Ben Başbakan Olunca Ödedim(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorlu'da düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın hedefinde yine CHP ve Muharrem İnce vardı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"HEDEFİMİZ 5 YILDA 50 MİLYON TURİST"

16 yıldır olduğu gibi gecemizi gündüzümüze katarak, Türkiye'yi hayallerimizle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. 24 Haziran'dan sonra G20'de ilk 10'a girmek için çalışacağız. Kişibaşı milli gelir hedefiz 25 bin dolar. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. 5 sene içerisinde hedefimiz 50 milyon turiste ulaşmak.

"PARASINI BEN ÖDEDİM"

Bir CHP milletvekili bu yolların müteaahhitiydi. Parasını alamıyordu. Başbakan oldum da parasını ödedim. Ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Chp  Li  Vekil  Parasını  Alamıyordu  Ben  Başbakan  Olunca  Ödedim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER